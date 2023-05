Ascolti tv Europa League: 3.144.000 spettatori per la Juventus su TV8, 2.437.000 per la Roma su Rai Uno

La Juventus vince la sfida degli ascolti con la Roma, ma è una magra consolazione visto che in finale ci vanno i giallorossi, capaci di estromettere il Bayer Leverkusen, mentre i bianconeri sono eliminati dal Siviglia. Proprio la sfida del Sanchez Pizjuan è stata seguita in chiaro su TV8 da 3.144.000 spettatori con il 15.8% di share ai quali vanno sommati gli spettatori del pay su Sky (826.000), mentre la partita della BayArena è stata seguita su Rai Uno da 2.437.000 spettatori per l’11.6% di share, con in aggiunta i 201.000 spettatori del pay su Sky.