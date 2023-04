Probabili formazioni Sampdoria-Spezia: trentunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Spezia, match della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Grande attesa per questa sfida salvezza in programma alle 20:45 di sabato 22 aprile nella cornice del Ferraris. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà le partite del trentunesimo turno con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sul nostro sito troverete anche tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione di Stankovic e Semplici. Di seguito, ecco i possibili protagonisti di questa sfida che rappresenta uno snodo cruciale nel percorso salvezza.

SAMPDORIA – Gabbiadini guida l’attacco. Cuisance e Djuricic pronti ad agire tra le linee. Winks e Rincon a centrocampo, Leris e Augello sulle fasce. Ravaglia confermato tra i pali.

SPEZIA – Gyasi, Nzola e Verde cercano i gol salvezza. Ekdal, Bourabia e Bastoni (che torna dalla squalifica) a centrocampo. Amian, Ampadu, Nikolaou e Reca in difesa a protezione di Dragowski.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Spezia

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli, Amione, Nuytinck; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini

Ballottaggi: Amione 55% – Murillo 45%

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Gunter

Squalificati: –

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Nzola, Verde

Ballottaggi: Bastoni 55% – Agudelo 45%; Verde 55% – Shomurodov 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –