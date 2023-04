Probabili formazioni Salernitana-Sassuolo: trentunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo, match della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. La gara è in programma alle 15:00 di sabato 22 aprile nella cornice dell’Arechi. La copertura televisiva sarà assicurata come di consueto da Dazn, che detiene i diritti per la manifestazione. Sportface.it vi terrà invece compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, garantendovi gli approfondimenti e ogni focus sul match. Di seguito, invece, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paulo Sousa e Alessio Dionisi. C’è voglia di finire il più in alto possibile in classifica. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.

SALERNITANA – Torna Coulibaly dalla squalifica, pronti Nicolussi Caviglia e Vilhena però a centrocampo. Da valutare Mazzocchi, che cerca posto. In caso Candreva avanzerebbe sulla linea dei trequartisti.

SASSUOLO – Monitorate le condizioni di Domenico Berardi, che ha saltato la Juventus per infortunio. Pronto Bajrami con Pinamonti e Laurienté nel tridente. Maxi Lopez orchestra la regia con Frattesi e Matheus Henrique.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: Nicolussi Caviglia 55% – Coulibaly 45%

Indisponibili: Crnigoj

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: M. Henrique 60% – Harroui 40%, Erlic 55% – Ferrari 45%, Pinamonti 65% – Defrel 35%.

Indisponibili: Berardi (in dubbio)

Squalificati: –