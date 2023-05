Probabili formazioni Sampdoria-Sassuolo: trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa, ormai già matematicamente retrocessi in Serie B, vogliono chiudere questa pessima stagione in maniera dignitosa. La compagine neroverde, dal suo canto, va a caccia di preziosi punti per continuare ad inseguire la top ten del campionato di Serie A. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di venerdì 26 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Inoltre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Dejan Stankovic ed Alessio Dionisi.

SAMPDORIA – In attacco dovrebbe essere confermato Quagliarella in coppia con Gabbiadini, mentre Djuricic agirà alle loro spalle. A centrocampo Rincon favorito su Cuisance.

SASSUOLO – Con Laurienté ko è probabile l’inserimento di Bajrami nel tridente d’attacco insieme a Berardi e Pinamonti. In difesa si rinnova il solito ballottaggio tra Erlic e Toljan.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Amione, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

Ballottaggi: Rincon 55% – Cuisance 45%

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Pussetto, Yepes.

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami

Ballottaggi: –

Indisponibili: Laurientè.

Squalificati: Tressoldi