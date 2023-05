Basket Femminile, Italia ko con la Spagna. Lardo: “Male in attacco”

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’ItalBasket Femminile nel torneo di Vigo. Dopo la sconfitta di misura contro la Cina è arrivata la sconfitta contro i padroni di casa della Spagna: non è bastato un primo quarto molto equilibrato, la Spagna ha scavato un solco importante che non ha dato scampo alla nostra Nazionale.

Sono arrivate nel post gara le parole di Lardo: “Sapevamo che una partita dura come quella persa contro la Cina 24 ci sarebbe rimasta nelle gambe, abbiamo fatto confusione in attacco contro una delle difese migliori del mondo ma mi è piaciuta la reazione che ci ha permesso di tornare da -17 a -7 nell’ultimo quarto. Ci sono tante cose da migliorare, non poteva essere altrimenti dopo una settimana di raduno, ma torniamo da Vigo con un patrimonio importante in termini di esperienze accumulate contro due Nazionali di altissimo livello“.