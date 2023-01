Probabili formazioni Salernitana-Napoli: diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli, match della diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 18:00 di sabato 21 gennaio nella cornice dell’Arechi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Un derby campano tutto da seguire. Dopo l’esonero di Nicola e gli 8 gol presi dall’Atalanta, la Salernitana è chiamata a reagire e ad evitare altre brutte figure. Servirà però una reazione d’orgoglio contro la squadra capolista e più in forma del campionato.

SALERNITANA – Si attende il nome del nuovo allenatore. A quel punto si avranno indizi su titolari e modulo. Si riparte però dai giocatori veterani. Servirà l’esperienza contro la banda Spalletti

NAPOLI – Lozano, squalificato in Coppa Italia, torna titolare al posto di Politano. Osimhen e Kvaratskhelia completano il tridente. Zielinski, Lobotka e Anguissa gli intoccabili a centrocampo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Radovanovic, Fazio; Candreva, Vilhena, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sepe, Mazzocchi, Maggiore.

Squalificati: –

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui 55% – Olivera 45%

Indisponibili: Politano (in dubbio)

Squalificati: –