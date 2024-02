Probabili formazioni Salernitana-Monza: ventiseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Monza, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 24 febbraio nella cornice dello stadio Arechi, dove i granata inseguono i tre punti necessari per risalire in chiave salvezza. Di fronte c’è un Monza galvanizzato dall’ultimo successo per 4-2 contro il Milan. Sono 33 i punti per i biancorossi, tre in meno del Napoli, a cinque lunghezze dalla Fiorentina settima. Margine per sognare c’è ma servirà un’ultima parte di stagione da incorniciare per credere all’Europa, anche in considerazione del fatto che le rivali sono tante e i posti pochi. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Per farsi un’idea più chiara sui giocatori a rischio squalifica, a questo link potrete trovare i calciatori diffidati.

SALERNITANA – Niente di grave, come ha precisato lui stesso, per Jerome Boateng dopo la sostituzione con l’Inter. L’ex Bayern farà coppia con Pellegrino, mentre Manolas non sembra ancora pronto. Spazio al 4-3-1-2 con Weissman e Dia in attacco.

MONZA – Bondo insidia Gagliardini dopo la splendida rete al Milan. Il centrocampista scalpita e potrebbe affiancare Pessina. Colpani, Mota e Djuric favoriti in attacco.

Le probabili formazioni di Salernitana-Monza

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Boateng, Pellegrino, Zanoli; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva; Weissman, Dia

Ballottaggi: Boateng 60% – Manolas 40%

Indisponibili: Gyomber, Boateng (in dubbio)

Squalificati:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric

Ballottaggi: Bondo 55% – Gagliardini 45%

Indisponibili: Caprari, Vignato

Squalificati: Gomez