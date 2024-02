Calcio femminile, l’Italia pareggia 0-0 in amichevole con l’Irlanda nell’ultima di Sara Gama in azzurro

La Nazionale femminile pareggia 0-0 nell’amichevole giocata al Viola Park contro l’Irlanda. Un test utile in vista delle qualificazioni agli Europei del 2025, ma soprattutto l’occasione per celebrare l’addio alla maglia azzurra di Sara Gama dopo ben 140 presenze. Un corridoio d’onore per la capitana al momento dell’uscita a inizio del secondo tempo, dopo che nel pre-partita era stata premiata con maglia celebrtiva e tributo della Figc. “Sara è un simbolo per tutto il movimento del calcio femminile – ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina –, quello di oggi non lo consideriamo un addio, ma solo un modo per onorarla. Rimane per noi una risorsa che cercheremo di valorizzare nel miglior modo possibile, perché c’è ancora bisogno di lei”. La partita finisce a reti bianche contro una squadra di spessore, e ora il livello si alza ancor di più per la squadra di mister Soncin, che martedì in Spagna dovrà affrotnare le campionesse d’Europa in carica e vicecampionesse del mondo dell’Inghilterra.