Sturm Graz, Ilzer: “Con l’Atalanta non dobbiamo commettere errori, sono i favoriti del girone”

Il tecnico dello Sturm Graz Ilzer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con l’Atalanta: “Ci aspetta una grande partita contro un avversario incredibile a livello internazionale. Abbiamo vinto contro il Rakow e abbiamo fiducia per affrontare l’Atalanta. Insieme allo Sporting resta la favorita del girone, ma noi abbiamo vinto contro il Rakow e vogliamo giocarci le nostre possibilità. Contro lo Sporting abbiamo difeso in modo compatto, poi loro però hanno sfruttato la nostra stanchezza e i nostri sforzi non sono stati sufficienti per vincere. Dobbiamo giocare bene sin dal primo minuto”.

Ilzer si è poi soffermato su Hojlund, passato sia da Bergamo che da Graz: “Tutti hanno ottimi ricordi, lo abbiamo preso per un milione, dopo due anni vale molto di più. Segna con costanza sia al Manchester United che in nazionale“.