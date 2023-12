Probabili formazioni Roma-Sheriff: sesta giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Sheriff, match della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. La partita è in programma alle 18:45 di giovedì 14 dicembre nella cornice dello stadio Olimpico. Speranze di primo posto ridotte quasi allo zero per i giallorossi che però proveranno comunque a vincere sperando in un favore del Servette (già certo del terzo posto) contro lo Slavia Praga. Un successo però serve per il ranking e per il morale. E magari per testare qualche giovane di belle speranze. Probabile quindi un ampio turn over per Mourinho. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ma anche con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola, oltre ai focus sulle possibili scelte degli allenatori.

ROMA – Si scaldano El Shaarawy e Belotti sul fronte d’attacco, mentre Zalewski e Celik agiranno sulle fasce. Pellegrini, Paredes e Aouar a centrocampo. In difesa è squalificato Ndicka, con Cristante che arretrerà.

Le probabili formazioni di Roma-Sheriff

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Zalewski, Renato Sanches, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti

Ballottaggi: Zalewski 55% – Celik 45%; Renato Sanches 55% – Pellegrini 45%

Indisponibili: Abraham, Smalling, Dybala, Spinazzola, Azmoun (non in lista Uefa), Kristensen (non in lista Uefa)

Squalificati: Ndicka

Sheriff Tiraspol (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Mbekeli, Luvannor, Badolo