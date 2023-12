Roma-Sheriff, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Antonio Sepe 82

Rivedi la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia del match Roma-Sheriff, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Domani dobbiamo vincere per noi, per loro e per il calcio, che va rispettato. Dobbiamo pensare che è possibile che lo Slavia non vinca. Sicuramente farò dei cambi, ma saranno obbligatori” ha detto lo Special One. Di seguito, ecco il video integrale della conferenza.