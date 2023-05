Probabili formazioni Empoli-Juventus: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma lunedì 22 maggio alle 20:45. La squadra toscana cerca i tre punti per impreziosire una stagione già positiva, i bianconeri devono conquistare l’Europa. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Ma ancor prima scopriamolo quelle che potrebbero essere le possibili scelte di formazione dei due allenatori, Paolo Zanetti e Massimiliano Allegri.

EMPOLI – Baldanzi alle spalle di Caputo e Cambiaghi. Akpa Akpro titolare con Marin e Bandinelli. Grassi in panchina. Ebuehi, Ismajli, Luperto e Parisi nei quattro di difesa.

JUVENTUS – Vlahovic in attacco, Di Maria a supporto. Cuadrado e Kostic sulle due corsie laterali, ma occhio a Iling Junior che scalpita. Squalificato Danilo, tocca ad Alex Sandro nei tre. Miretti favorito su Fagioli. Senza Cuadrado (anche lui fermato dal giudice), può esserci posto per Barbieri. Chiesa in attacco, Vlahovic più di Milik ad oggi.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Ballottaggi: Marin 65% – Grassi 35%, Cambiaghi 55% – Satriano 45%.

Indisponibili: De Winter.

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic

Ballottaggi: Alex Sandro 55% – Bremer 45%; Miretti 55% – Fagioli 45%; Vlahovic 60% – Milik 40%

Indisponibili: De Sciglio.

Squalificati: Cuadrado, Danilo