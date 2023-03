Probabili formazioni Roma-Real Sociedad: andata ottavi Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Real Sociedad, match di andata degli ottavi di Europa League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 9 marzo nella cornice dell’Olimpico. Il tecnico avversario Imanol Alguacil ha suonato la carica: “Abbiamo battuto il Manchester United nella fase a gironi, perché non possiamo battere la Roma?”. La squadra giallorossa insegue un risultato favorevole in Italia, prima del secondo confronto in Spagna. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, gli approfondimenti e le parole dei protagonisti.

ROMA – Squalificato Ibanez, potrebbe esserci spazio per l’esordio di Diego Llorente, favorito su Kumbulla che è reduce dalla brutta prova di Cremona. Abraham in vantaggio su Belotti, Zalewski favorito su Karsdorp.

REAL SOCIEDAD – Sorloth titolare, alle sue spalle Kubo, Mendez e Oyarzabal. Zubimendi e Merino in mediana. Indisponibile il grande ex Sadiq Umar, che in giallorosso non riuscì a sfondare.

Le probabili formazioni di Roma-Real Sociedad

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Abraham.

Ballottaggi: Zalewski 60% – Karsdorp 40%, Abraham 60% – Belotti 40%, Llorente 55% – Kumbulla 45%

Indisponibili: Darboe

Squalificati: Ibanez

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino; Oyarzabal, Mendez, Kubo; Sorloth

Ballottaggi: Sorloth 55% – Fernandez 45%

Indisponibili: Sadiq

Squalificati: –