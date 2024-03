Probabili formazioni Roma-Brighton: andata ottavi di finale Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Brighton, match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Alle 18:45 di giovedì 7 marzo andrà in scena un confronto tra amici, Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. “Ho una grande stima per lui”, ha detto il tecnico del Brighton. Belle parole anche da De Rossi che ha rivelato l’amicizia tra le figlie dei due tecnici. Ad attendere De Zerbi un Olimpico strapieno e infuocato. Stadio vicino al sold out, come contro il Feyenoord. Un ostacolo in più per un Brighton che in questa prima stagione europea non ha ancora perso in trasferta. Sfida anche tra due potenziali migliori marcatori di Europa League: Romelu Lukaku della Roma e João Pedro del Brighton, secondi a pari merito nella classifica dei gol segnati con sei gol ciascuno. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori per questa sfida.

ROMA – Qualche dubbio per De Rossi che potrebbe giocare con la cosiddetta difesa a tre e mezzo. Da valutare Karsdorp, non si esclude un impiego di Angelino a destra, ma Celik scalpita. Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente. Cristante, Paredes e Pellegrini a supporto.

BRIGHTON – Tre assenze: Milner, Mitoma e Joao Pedro. Ferguson guida l’attacco.

Le probabili formazioni di Roma-Brighton

Roma (4-3-3): Svilar; Angelino, Mancini, Smalling, Ndicka; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Ndicka 55% – Angelino 45%; El Shaarawy 60% – Zalewski 40%; Angelino 55% – Celik 45%

Indisponibili: Abraham, Karsdorp (in dubbio), Huijsen (non in lista Uefa), Kristensen (non in lista Uefa)

Squalificati: –

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Dunk, Igor; Gross, Gilmour; Adingra, Buonanotte, Fati; Ferguson

Ballottaggi: –

Indisponibili: Milner, Mitoma, Joao Pedro

Squalificati: –