Probabili formazioni Rennes-Milan: ritorno spareggio Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Rennes-Milan, match di ritorno dello spareggio di Europa League 2023/2024. Al Roazhon Park le due squadre scenderanno in campo alle 18:45 di giovedì 22 febbraio e si ripartirà dal 3–0 inflitto dagli uomini di Pioli a San Siro. La qualificazione è indirizzata ma c’è ancora una partita da giocare e in Europa League non c’è margine per rilassarsi, specialmente in un ambiente caldo come quello di Rennes. Stefano Pioli comunque dovrebbe proporre un ampio turn over, senza rivoluzioni, per preservare alcuni elementi della rosa. Possibili cambi, rispetto all’andata, anche per Stephan. Il tecnico figlio d’arte sogna l’impresa, ma sarà una missione durissima. Al Milan il compito di spezzarla sul nascere. Di seguito, ecco le probabili scelte di formazione degli allenatori di Rennes e Milan a partire dal primo minuto di gioco.

RENNES – Spazio al 4-4-2. Terrier e Kalimuendo dovrebbero guidare l’attacco. Ballottaggio Gouiri-Doue sulla fascia. Wooh e Theate pronti al centro della difesa.

MILAN – Chi riposa? Leao, Pulisic e Giroud (partiti dalla panchina a Monza) si preparano dal 1′. Possibile turn over per Loftus-Cheek, con Musah che potrebbe agire tra le linee. Musah a centrocampo.

Le probabili formazioni di Rennes-Milan

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo

Ballottaggi: Gouiri 55% – D. Doue 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Musah, Leao; Giroud

Ballottaggi: Adli 55% – Loftus-Cheek 45% (con Musah a centrocampo)

Indisponibili: Tomori, Kalulu, Pobega, Calabria

Squalificati: –