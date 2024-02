Probabili formazioni Torino-Lazio: recupero ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Lazio, match di recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di giovedì 22 febbraio nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. Sulla carta è uno scontro diretto per l’Europa, visto che è l’obiettivo di entrambe. Ivan Juric non lo sta nascondendo nelle ultime settimane, arrivando anche a legare una qualificazione continentale alla sua permanenza nella prossima stagione. Dopo la sconfitta col Bologna, che ha chiuso la settimana magica della vittoria sul Bayern, Maurizio Sarri vuole ritrovare l’appuntamento con i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Intanto, ecco le probabili formazioni scelte dai due allenatori di Torino e Lazio, Ivan Juric e Maurizio Sarri.

TORINO – Da valutare Buongiorno, ma difficilmente recupererà. Proprio come Rodriguez. Bellanova e Lazaro sulle fasce. Vlasic supporterà Zapata e Sanabria. Tameze torna dalla squalifica.

LAZIO – In dubbio Patric, Zaccagni spera nel rientro. Castellanos potrebbe far rifiatare Immobile. Romagnoli e Vecino tornano dalla squalifica.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria

Ballottaggi: Linetty 55% – Ilic 45%

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Ilic (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson

Ballottaggi: Gila 55% – Casale 45%; Castellanos 55% – Immobile 45%; Felipe Anderson 60% – Zaccagni 40%

Indisponibili: Rovella, Hysaj, Patric (in dubbio), Zaccagni (in dubbio)

Squalificati: –