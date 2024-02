Wta Dubai 2024, programma e ordine di gioco giovedì 22 febbraio con Paolini

L’ordine di gioco e il programma del torneo Wta 1000 di Dubai 2024, in programma sul cemento della città degli Emirati Arabi Uniti, per quanto riguarda la giornata di giovedì 22 febbraio. In campo i quarti di finale, con Vondrousova e Cirstea che saranno le prime a scendere in campo. A seguire la nostra Jasmine Paolini – dopo tre bellissime vittorie – proverà a compiere una vera e propria impresa contro una Rybakina in gran forma in queste settimane. Poi sarà il turno di Swiatek e infine quello di Coco Gauff. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli incontri previsi.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – (7) Vondrousova vs Cirstea

a seguire – Paolini vs (4) Rybakina

a seguire – (1) Swiatek vs Potapova o Zheng

a seguire – (3) Gauff vs Kalinskaya