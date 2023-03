Probabili formazioni Real Sociedad-Roma: ritorno ottavi Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Roma, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 21:00 di giovedì 16 marzo nella cornice del Reala Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Si riparte dal 2-0 dell’andata targato El Shaarawy e Kumbulla. La Roma – che ha segnato gol in 35 delle ultime 36 partite europee – deve difendere il vantaggio acquisito. Serve però massima concentrazione contro una squadra che vive nei piani alti della Liga.

REAL SOCIEDAD – Oyarzabal e Sorloth pronti in attacco, Kubo – il miglior dell’andata – pronto ad agire a supporto. Anche Mendez scalpita per un posto dal 1′ a centrocampo.

ROMA – Da valutare Pellegrini e Belotti. Si scalda El Shaarawy, ma il capitano dovrebbe rientrare. Abraham guida l’attacco, Dybala a supporto. Ibanez torna dalla squalifica scontata nel match dell’Olimpico. Karsdorp dal 1′.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Roma

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Méndez, Zubimendi, Merino; Kubo; Oyarzabal, Sorloth

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sadiq

Squalificati: –

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Ballottaggi: Llorente 55% – Kumbulla 45%

Indisponibili: Darboe

Squalificati: –