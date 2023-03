Napoli, Spalletti contro Guardiola: “Il suo giochino ormai lo conoscono tutti, il City spende 900 milioni” (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

“Le parole di Guardiola non mi rendono orgoglioso. Non mi rende niente. E’ un giochino che si conosce quello di mettere le pressioni addosso agli altri, lo conoscono tutti, chi lo fa fa qualcosa di scontato, nulla di esclusivo, non mi rende orgoglioso”. A sorpresa, Luciano Spalletti ai microfoni di Prime Video ha risposto così alle parole di Pep Guardiola che ha indicato il Napoli come favorita per la vittoria della Champions League:“Che fa, si mette il Napoli davanti al Manchester City? Se spendono 900 milioni per fare la squadra e noi se ne spende 9, un motivo ci sarà. E’ un giochino che serve perché ci mettono lì e poi a un certo punto si deve cadere. Ormai lo conosciamo tutti”. In alto ecco il video tratto dalla pagina Er Clab il ritorno.