Probabili formazioni Olanda-Turchia: quarti di finale Euro 2024

Le probabili formazioni di Olanda–Turchia, match valido per i quarti di finale di Euro 2024, in programma alle 21.00 di sabato 6 luglio. Qualificata da terza nel gruppo D, la formazione Oranje ha steso con un netto 3-0 la Romania, e ora punta forte verso le semifinali. Davanti però c’è l’ostacolo turco, che hanno eliminato grazie alla doppietta di Demiral la sorpresa del torneo nella fase a gironi, ovvero l’Austria. I ragazzi di Montella sognano di bissare quanto fatto dalla selezione del 2008, che raggiunse le semifinale nell’Europeo di Svizzera e Austria. La partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Due, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco invece i focus sulle scelte dei due CT, Ronald Koeman e Vincenzo Montella.

OLANDA – Koeman potrebbe confermare quasi in toto la formazione che ben ha figurato agli ottavi contro la Romania, ma nel tridente dietro a Depay scalpita Malen. L’attaccante del Borussia Dortmund potrebbe sostituire Bergwijn come esterno destro, oppure essere usato nuovamente come arma a partita in corso.

TURCHIA – Montella recupera il suo capitano e leader Calhanoglu, squalificato contro l’Austria agli ottavi, ma dovrà fare a meno di Kokcu e Yuksek sempre per squalifica. Oltre ai problemi in mediana, l’allenatore italiano potrebbe riconfermare l’esperimento visto agli ottavi con Arda Guler come falso nueve.

Le probabili formazioni di Olanda-Turchia

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.

Ballottaggi: Malen 60% – Bergwijn 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Turchia (3-4-3): Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci; Muldur, Ozcan, Calhanoglu, Kadioglu; Yilmaz, Guler, Yildiz.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Kokcu, Yuksek