Probabili formazioni Olanda-Inghilterra: semifinale Euro 2024

Le probabili formazioni di Olanda–Inghilterra, match valido per le semifinali di Euro 2024, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 10 luglio. Dopo un inizio stentato nei gironi, la formazione Oranje finora è stata una delle squadre che più hanno convinto nella fase ad eliminazione, nonché l’unica delle quattro semifinaliste a qualificarsi vincendo nei 90′. Gakpo e compagni hanno beneficiato di un tabellone favorevole, che li ha opposti a due sorprese come Romania e Turchia, ma ora l’ostacolo si fa più pesante. Nonostante non abbia mai convinto finora, superando il turno sempre a fatica, la nazionale dei Tre Leoni è infarcita di talento e in una gara secca parte spesso e volentieri favorita. Kane e compagni proveranno a tornare in finale a distanza di tre anni da Wembley, quando si arresero solo ai rigori contro l’Italia di Mancini. La partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Due, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco invece i focus sulle scelte dei due CT, Ronald Koeman e Gareth Southgate.

OLANDA – Koeman potrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha rimontato la Turchia, con l’unico ballottaggio che al momento sembra essere quello tra Bergwijn e Malen. L’attaccante del Borussia Dortmund però, dopo la doppietta gli ottavi contro la Romania, non è entrato contro la Turchia e per questo motivo appare maggiormente possibile il suo ingresso a partita in corso.

INGHILTERRA – Southgate ritrova Guehi in difesa, al rientro dalla squalifica e che dovrebbe riprendersi il posto da titolare in difesa al posto di Konsa. Per il resto appare probabile che il CT inglese confermi gli uomini che hanno eliminato la Svizzera ai rigori, con il tridente composto da Saka, Bellingham e Foden alle spalle di Kane.

Le probabili formazioni di Olanda-Inghilterra

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.

Ballottaggi: Bergwijn 70% – Malen 30%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Ballottaggi: Mainoo 60% – Gallagher 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –