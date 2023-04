Probabili formazioni Bologna-Milan: trentesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Milan, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio al Dall’Ara alle 15:00 di sabato 15 aprile. Una trasferta complicata ma che i rossoneri hanno bisogno di vincere nell’ambito della corsa Champions. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana, in questo impegno incastonato tra la Champions e il Napoli, spazio agli aggiornamenti e le notizie sulle possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Stefano Pioli. Tanti dubbi e qualche ballottaggio in zone cruciali del campo. Scopriamo insieme quali-

BOLOGNA – Squalificato Orsolini. Tocca ad Aebischer, Ferguson e Sansone alle spalle di Barrow. Da valutare anche Soriano, ai box per un trauma distorsivo al ginocchio. Arnautovic e Cambiaso indisponibili. Moro e Schouten a centrocampo.

MILAN – Ibrahimovic è l’unico indisponibile. Krunic e Tonali a centrocampo. Giroud in attacco. Difficile che Pioli faccia un nuovo turn over come quello contro l’Empoli. Leao dal 1′, come Theo Hernandez.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Sansone; Barrow

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cambiaso, Arnautovic

Squalificati: Orsolini

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Bennacer, Leao; Giroud

Ballottaggi: Saelemaekers 55% – Brahim Diaz 45%

Indisponibili: Ibrahimovic

Squalificati: –