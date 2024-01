Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: semifinale Supercoppa Italiana 2024

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, match della semifinale di Supercoppa Italiana 2024. Prima edizione con la formula delle final four a Riyad, dove è in programma questa sfida tra la squadra campione d’Italia e la finalista della scorsa Coppa Italia. Chi vince, affronterà una tra Inter (detentrice della Coppa Italia) e Lazio (seconda classificata nella scorsa stagione). L’Italia segue l’esempio della Spagna e la Supercoppa Italiana si rifà il look. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti, focus e parole dei protagonisti.

NAPOLI – Nodo Zielinski, che ha saltato l’impegno con la Salernitana per un affaticamento improvviso. L’alternativa, in un centrocampo d’emergenza e orfano anche di Cajuste, è Demme con Lobotka e Gaetano. Politano, Raspadori e Kvaratskhelia in attacco.

FIORENTINA – Beltran guida l’attacco. Ikone, Bonaventura e Brekalo a supporto. Arthur e Duncan intoccabili a centrocampo, ma Mandragora scalpita.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka, Gaetano; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Demme 55% – Zielinski 45%; Raspadori 55% – Simeone 45%

Indisponibili: Meret, Olivera, Natan, Osimhen (Coppa d’Africa), Anguissa (Coppa d’Africa)

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran

Ballottaggi: Beltran 55% – Nzola 45%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Sottil, Gonzalez

Squalificati: –