Boxe, buone notizie per Daniele Scardina: il pugile respira in modo autonomo

Buone notizie arrivano dall’Humanitas di Rozzano sulle condizioni di Daniele Scardina. Il pugile, non più tardi di due settimane fa, era rimasto improvvisamente accasciato a terra nella palestra in cui era solito allenarsi. Da lì in poi un turbinio di notizie che hanno fatto pensare anche al peggio dopo le prime ore dal ricovero. Fortunatamente però le condizioni di Scardina sarebbero in miglioramento costante giorno dopo giorno. Lo riferisce, con una nota, la famiglia del pugile.

In una nota la famiglia di Scardina ha tenuto ad informare i sostenitori del figlio sulle condizioni, utilizzando queste parole: “A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa“. Scardina, ovviamente, rimane sotto osservazione con le condizioni che verranno valutate minuto dopo minuto dai medici dell’Humanitas.