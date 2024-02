Probabili formazioni Monza-Roma: ventisettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Roma, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 2 marzo all’U-Power Stadium, dove si incroceranno le ambizioni di Raffaele Palladino e Daniele De Rossi, amici-rivali in questo confronto di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Palladino e De Rossi. A questo link i diffidati delle squadre.

MONZA – Izzo è squalificato. Dovrebbe toccare a Caldirola, ma non si esclude un cambio modulo con ritorno alla difesa a tre. Djuric confermatissimo in attacco. Bondo invece scalpita a centrocampo e potrebbe far accomodare Gagliardini in panchina.

ROMA – Karsdorp, Mancini, Ndicka e Spinazzola i favoriti nella difesa a quattro di De Rossi. Cristante, Paredes e Pellegrini pronti a centrocampo a supporto di Dybala, Lukaku ed El Shaarawy (in ballottaggio con Zalewski).

Le probabili formazioni di Monza-Roma

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Caldirola, A. Carboni; Pessina, Bondo; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric

Ballottaggi: Bondo 55% – Gagliardini 45%

Indisponibili: Caprari, Vignato (in dubbio), Ciurria (in dubbio)

Squalificati: Gomez, Izzo

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Ndicka 55% – Llorente 45%; El Shaarawy 60% – Zalewski 40%

Indisponibili: Abraham

Squalificati: –