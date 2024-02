Probabili formazioni Udinese-Salernitana, ventisettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Salernitana, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 2 marzo, con diretta esclusiva su Dazn. Una partita che rappresenta un delicatissimo scontro salvezza tra le due squadre: vietato lasciare punti per strada, soprattutto per i campani che sono costretti a inseguire. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici per questo impegno, vale a dire Gabriele Cioffi e Fabio Liverani. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

UDINESE – L’attacco è sempre affidato a Thauvin e Lucca, Pereyra ancora out. Fuori i lungodegenti Bijol, Ebosse e soprattutto Deulofeu, ballottaggio Ezhibue-Ebosele a destra. Kristensen out per squalifica.

SALERNITANA – Liverani si affida al suo 4-3-1-2. Coulibaly in mezzo al campo a gestire le operazioni, Candreva trequartista e Dia avanti su Kastanos.

Le probabili formazioni di Udinese-Salernitana

Udinese: Okoye; Perez, Giannetti, Kabasele; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu, Pereyra

Squalificati: Kristensen

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Boateng, Pasalidis, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva; Dia, Weissman

Ballottaggi: –

Indisponibili: Gyomber, Fazio, Pirola, Ikwuemesi, Curoi, Manolas

Squalificati: –