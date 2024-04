Probabili formazioni Monza-Atalanta: trentatreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Atalanta, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine biancorossa si gioca le ultime carte per provare ad avvicinarsi alla zona europea e per continuare a sperare in una qualificazione ha assolutamente bisogno di vincere. I nerazzurri, dal loro canto, sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e i tre punti sono d’obbligo. Chi riuscirà a vincere all’U-Power Stadium? Si parte alle ore 20:45 di domenica 21 aprile, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini.

MONZA – Caldirola torna dalla squalifica e si gioca una maglia dal 1’ con Izzo per affiancare Pablo Marì. In avanti Mota potrebbe recuperare, ma Djuric dovrebbe partire dal 1’ con Zerbin, Colpani e Maldini a supporto.

ATALANTA – Gasperini ritrova De Roon e Zappacosta, reduci da un turno di squalifica. De Ketelaere potrebbe scendere in campo dal 1’. Koopmeiners e Lookman a supporto dell’attaccante belga.

Le probabili formazioni di Monza-Atalanta

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Zerbin, Colpani, Maldini; Djuric

Ballottaggi: Zerbin 55% – V. Carboni 45%

Indisponibili: Caprari, Mota, A. Carboni.

Squalificati: Gomez, Akpa Akpro.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Ruggeri, Pasalic, Ederson, Hateboer; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Scamacca 55% – De Ketelaere 45%

Indisponibili: Scalvini.

Squalificati: –