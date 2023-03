Probabili formazioni Milan-Salernitana: ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 13 marzo nella cornice dello stadio San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle dei protagonisti in campo. Prima però spazio a tutti gli approfondimenti sulle possibili scelte di formazione. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Il Milan vuole blindare la zona Champions, mentre i granata sperano di superare il prima possibile la quota punti (31) dell’anno scorso. L’obiettivo è vicino,

MILAN – Brahim Diaz dal 1′, Giroud e Leao (che ha scontato il turno di squalifica) in attacco. Saelemaekers in vantaggio su Calabria. Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa.

SALERNITANA – Piatek cerca di sbloccarsi contro la sua ex squadra, ma Dia scalpita nelle retrovie e pretende una maglia. Candreva e Kastanos pronti alle spalle dell’unica punta. Coulibaly e Crnigoj in mediana.

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao

Ballottaggi: Giroud 55% – Origi 45%

Indisponibili: Messias

Squalificati: –

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek

Ballottaggi: Bradaric 55% – Mazzocchi 45%, Sambia 55% – Dia 45%, Piatek 65% – Dia.

Indisponibili: Fazio, Trost-Ekong.

Squalificati: –