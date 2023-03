Cosenza vince lo scontro salvezza contro la Spal: mister Viali al triplice fischio prova l’acrobazia (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 12

Vittoria clamorosamente importante per il Cosenza, che quest’oggi ha superato in casa 1-0 la Spal in un vero e proprio scontro salvezza in Serie B. Un successo che permette alla squadra calabrese di risalire in diciottesima posizione, superando sia il Brescia che la Spal stessa. Va da sè che c’era bisogno di una celebrazione adeguata. Ci ha pensato il tecnico William Viali, che al triplice fischio del direttore di gara vede una palla in area arrivare nella sua direzione e decide, in preda all’entusiasmo, di provare una ‘bicicletta’ con risultati modesti. Per fortuna l’adrenalina gli ha permesso di rimettersi subito in piedi e continuare i festeggiamenti.