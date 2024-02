Probabili formazioni Milan-Napoli: ventiquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Napoli, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 11 febbraio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Big match d’alta classifica, anche se gli obiettivi ad oggi sono diversi. Il Milan vuole blindare la zona Champions e provare ad avvicinarsi a Inter e Juventus, prime della classe. Il Napoli invece deve rientrare tra le prime cinque, ma deve accumulare risultati se vuole farlo in una classifica cortissima e che non ammette passi falsi. Nel corso della settimana Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Walter Mazzarri.

MILAN – Pulisic, Loftus-Cheek e Leao pronti ad agire alle spalle di Giroud. Calabria, Kjaer, Gabbia (reduce dal primo gol stagionale) e Theo Hernandez in difesa. Squalificato Reijnders. Ballottaggio tra Bennacer e Musah.

NAPOLI – Aspettando Osimhen, si scalda Simeone. Con lui Politano e Kvaratskhelia nel tridente. Squalificato Mario Rui in difesa, tocca a Mazzocchi. Rrahmani e Juan Jesus al centro.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: Musah 55% – Bennacer 45%

Indisponibili: Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega

Squalificati: Reijnders

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Zielinski 55% – Cajuste 45%

Indisponibili: Meret, Olivera, Osimhen

Squalificati: Mario Rui