FANTACALCIO – Roma-Inter, autogol di Angelino: Thuram ne propizia un altro

Ancora un autogol propiziato da Marcus Thuram in Roma-Inter. Dopo l’autorete a opera di Gatti nella sfida scudetto contro la Juventus, ecco che sei giorni dopo il formidabile attaccante francese costringe anche Angelino a infilare la propria porta nel tentativo di marcarlo per il 2-3. Il 2-2, invece, era stato segnato proprio da Thuram, che così si è portato a quota nove. Non a dieci, perché arriva il primo -2 in Serie A per lo spagnolo ex City tra le altre.