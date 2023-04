Probabili formazioni Milan-Lecce: trentunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Lecce, match valevole per la trentunesima giornata del campionato Serie A 2022/2023. I rossoneri, reduci da due pareggi consecutivi con Empoli e Bologna, hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per non perdere terreno dalle dirette rivali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi, invece, vanno a caccia di preziosi punti che possano consentire loro di avvicinarsi alla salvezza. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 23 aprile nella cornice del Giuseppe Meazza; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Marco Baroni.

MILAN – Calabria squalificato, sulla destra tocca ancora a Florenzi, mentre Theo Hernandez dovrebbe tornare titolare sulla sinistra. Tra centrocampo ed attacco dovrebbero trovare spazio i titolari nonostante l’impegno di Champions.

LECCE – Colombo potrebbe tornare titolare al centro dell’attacco contro il club proprietario del suo cartellino. Il bomber sarà assistito da Strefezza e Di Francesco. In difesa confermati Baschirotto ed Umtiti.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

Milan: Maignan; Florenzi, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Ballottaggi: Giroud 60% – Origi 40%, Bennacer 55% – Krunic 45%.

Indisponibili: Ibrahimovic.

Squalificati: Calabria.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%, Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Squalificati: –