Probabili formazioni Salernitana-Frosinone: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Frosinone, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di venerdì 22 settembre nella cornice dello stadio Arechi. Dopo la splendida rimonta casalinga contro il Sassuolo, la squadra di Eusebio Di Francesco va a caccia di conferme e continuità dopo aver fatto registrare quella che è già la miglior partenza in A della storia dei ciociari. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

SALERNITANA – Aspettando Dia (ancora infortunato), è ballottaggio tra un 9 puro come Botheim e un falso 9 come Cabral. Non in dubbio Candreva e Kastanos. Coulibaly e Legowski a centrocampo.

FROSINONE – Soulè, Cheddira e Baez in attacco nel tridente. Mazzitelli, Barrenechea e Gelli a centrocampo. Oyono (in ballottaggio con Lirola, autore del definitivo 4-2 con i neroverdi), Monterisi, Romagnoli e Marchizza in difesa. Confermatissimo tra i pali Turati dopo l’ottima prova del quarto turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-FROSINONE

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim

Ballottaggi: Botheim 60% – Cabral 40%

Indisponibili: Daniliuc, Dia

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Cheddira, Baez

Ballottaggi: Baez 60% – Caso 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –