Probabili formazioni Milan-Borussia Dortmund: Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund, match della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Due punti separano la squadra di Stefano Pioli dalla formazione tedesca, capolista nel Gruppo F. Dopo il successo sul Psg, Giroud e compagni a San Siro hanno l’occasione di avvicinare la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di finale. Non sarà facile scardinare la retroguardia tedesca. Per la prima volta nella sua storia, il Dortmund ha disputato quattro partite casalinghe consecutive di Champions League senza subire gol. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 28 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

MILAN – Giroud si riprende l’attacco dopo aver saltato il match di campionato con la Fiorentina. Pulisic e Chukwueze nel tridente, con Leao out. Musah è squalificato, quindi a centrocampo toccherà a Loftus-Cheek con Krunic e Reijnders. Nessun dubbio in difesa.

BORUSSIA DORTMUND – Fullkrug guida l’attacco. Brandt, Reus e Malen alle sue spalle. Da valutare Kobel, costretto a fermarsi in nazionale.

Le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Chukwueze

Ballottaggi: –

Indisponibili: Kalulu, Bennacer, Leao, Pellegrino, Okafor, Sportiello (in dubbio), Kjaer (in dubbio)

Squalificati: Musah

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen

Ballottaggi: Sabitzer 55% – Reus 45%

Indisponibili: Nmecha, Morey, Kobel (in dubbio)

Squalificati: –