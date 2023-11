Tennis, Binaghi: “Mattarella vuole incontrare anche le ragazze di BJK Cup. Porteremo entrambe le Nazionali”

“Sono in contatto col ministro dello Sport Abodi per fare in modo che alla prima data possibile possiamo avere questa grandissima gioia e questo grandissimo riconoscimento dal Presidente della Repubblica”. Angelo Binaghi, presidente della FITP, all’Agenzia Italpress fa chiarezza sul perchè non sarà possibile accogliere l’invito del 21 dicembre al Quirinale. “I ragazzi hanno ora tre giorni di vacanza, poi inizieranno a fare la preparazione per l’Australia all’estero: in Australia si gioca all’aperto e dunque devono allenarsi in Paesi più caldi dell’Italia, il 21 sono già in piena preparazione, qualcuno credo sia già partito”, sottolinea il numero uno el tennis italiano.

“Il periodo giusto potrebbe essere fine gennaio, speriamo il più tardi possibile…”, con un chiaro riferimento alla possibilità di vedere un italiano andare avanti a Melbourne nel primo Slam dell’anno 2024. Ma da Mattarella non andranno solo Sinner e soci: “Il presidente vuole incontrare anche le ragazze che appena 10 giorni fa sono diventate vicecampionesse del mondo – ha ricordato Binaghi a proposito della finale raggiunta anche nella Billie Jean King Cup – e quindi porteremo entrambe le nazionali”.