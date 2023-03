Probabili formazioni Malta-Italia: qualificazioni Europei 2024

Le probabili formazioni di Malta-Italia, match della fase a gironi della qualificazione agli Europei del 2024. Dopo l’impegno di Napoli contro l’Inghilterra, gli azzurri di Roberto Mancini si preparano alla trasferta di Malta (Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo – ore 20.45). Sono tre gli esordienti: Retegui si è mostrato contro l’Inghilterra, mentre Wladimiro Falcone e Alessandro Buongiorno sono gli altri debuttanti di un gruppo che insegue certezze. Al ritorno in maglia azzurra cercano posto anche Matteo Darmian e Alessio Romagnoli, assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020. La partita potrà essere seguita come di consueto in esclusiva sui canali Rai.

LE POSSIBILI SCELTE – Scamacca cerca posto. Tonali dovrebbe prendersi una maglia dal 1′ al posto di Verratti. Politano invece va verso una chance in attacco insieme a Gnonto. Romagnoli in difesa.

Le probabili formazioni di Malta-Italia

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Spinazzola; Barella, Jorginho, Tonali; Politano, Scamacca, Gnonto

Ballottaggi: –

Indisponibili: Provedel

Squalificati: –