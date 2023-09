Probabili formazioni Macedonia del nord-Italia: Qualificazioni Europei 2024

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Italia, match della fase di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra offre la sfida alla squadra che sancì l’esclusione dell’Italia dai Mondiali in Qatar. Adesso, ad un anno di distanza dalla sfida di Palermo, Roberto Mancini non c’è più. In compenso, c’è l’ex tecnico del Napoli campione d’Italia che insegue un esordio convincente da tre punti. Nel gruppo azzurro si rivedono Mattia Zaccagni (assente dal marzo 2022), Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli (ultima convocazione nel giugno 2022). Premiato anche il difensore della Lazio, Nicolò Casale. La Nazionale si è radunata a Coverciano nella giornata di domenica 3 settembre. Qualche giorno di lavoro, poi sarà il campo. A Skopje l’Italia si gioca già una fetta di futuro.

LE SCELTE – Pochi dubbi tra i pali, dove Donnarumma è il padrone della porta. Nel 4-3-3 (il modulo favorito) in difesa potrebbero spuntarla Bastoni e Romagnoli (ma occhio al duo laziale con Casale). Di Lorenzo è diffidato, ma dovrebbe partire titolare. Dimarco nettamente in vantaggio su Spinazzola. A centrocampo è ballottaggio tra Cristante (elogiato in conferenza stampa) e Locatelli, mentre Tonali e Barella dovrebbero essere le due mezzali. Chiesa, Immobile e Zaccagni pronti invece nel tridente.

Le probabili formazioni di Macedonia-Italia

Macedonia del nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Aliovski; Atanasov, Zajkov; Elmas, Bardhi, Trajkovski; Miovski

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Chiesa, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Zaccagni 60% – Politano 40%; Cristante 55% – Locatelli 45%; Tonali 55% – Frattesi 45%; Di Lorenzo 60% – Darmian 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –