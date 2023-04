Probabili formazioni Juventus-Sporting Lisbona: andata quarti Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona, match di andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Alle 21:00 di giovedì 13 aprile le due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium per questo primo atto di un doppio confronto imperdibile. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky e Dazn, oltre che su NOW e Sky Go. Grande attesa per questa sfida con le due compagini che cercano un bel risultato in vista del confronto in Portogallo. Dopo l’eliminazione del Friburgo, i bianconeri puntano quello che forse è il principale obiettivo stagionale. Discorso diverso per i portoghesi a caccia di altre conferme dopo la vittoria sull’Arsenal. Un’impresa vera e propria che ha regalato autostima all’ambiente. Ora la Juventus vuole sgretolarla.

JUVENTUS – Spazio al 3-5-2 con Di Maria alle spalle di Vlahovic. Danilo in difesa con Bremer e Alex Sandro. Cuadrado e Kostic sulle fasce. A centrocampo tocca invece a Fagioli, Locatelli e Rabiot.

SPORTING – Conferme per il 3-4-3. Bellerin, Braganca e Cabral indisponibili. Per il resto tutti a disposizione. Paulinho guida l’attacco.

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting Lisbona

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Pogba, De Sciglio

Squalificati: –

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; St. Juste, Diomande, Goncalo Inacio; Ricardo Esgaio, Pedro Gonçalves, Ugarte, Matheus Reis; Goncalves, Edwards, Francisco Trincao.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bellerin, Braganca, Cabral

Squalificati: –