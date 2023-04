Probabili formazioni Lecce-Udinese, trentaduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato Serie A 2022/2023. I giallorossi, visti i recenti successi del Verona, hanno bisogno di portare a casa una preziosa vittoria così da avvicinarsi alla salvezza. I friulani, dal loro canto, vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile e, per questo motivo, venderanno cara la pelle. Fischio d’inizio alle ore 18:80 di venerdì 28 aprile nella cornice dello stadio Via del Mare; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni ed Andrea Sottil.

LECCE – Ceesay e Colombo di giocano una maglia da titolare in attacco, mentre Gallo è favorito su Pezzella per ricoprire il ruolo di estereno..

UDINESE – Sottil dovrebbe confermare Beto in attacco con Pereyra alle sue spalle, mentre a centrocampo di riaccende la sfida tra Samardzic ed Arslan.

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%, Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Pongracic.

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Ballottaggi: Samardzic 60% – Arslan 40%.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

Squalificati: –