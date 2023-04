Masters 1000 Madrid 2023: Cecchinato piega Fucsovics e avanza al secondo turno

Cecchinato batte Fucsovics in due set, 7-6(4) 6-3, nel match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023. Ottima prova del numero 85 del mondo, che sfrutta il miglior feeling con la superficie per battere un avversario che su cemento e erba sarebbe stato molto più ostico. L’azzurro va sotto in apertura subendo break nel primo game di battuta ma riesce a tornare on serve nel quarto game togliendo il servizio a 0 all’ungherese. Si continua abbastanza regolarmente al servizio, due sole palle break salvate da Fucsovics sul 5-4 per l’italiano, con il set che arriva al tie break. Tie break in cui l’azzurro riesce ad avere la meglio per 7 punti a 4. Cecchinato riesce a strappare il servizio in apertura di secondo set mettendosi al comando delle operazioni sin da subito. Nel nono game Fucsovics cede ancora la battuta e perde 7-6(4) 6-3 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Cecchinato avanza al secondo turno dove incontrerà la testa di serie numero 16 De Minaur, anche lui non uno specialista della terra ma che sicuramente creerà molti più problemi all’azzurro.