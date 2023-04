Probabili formazioni Lecce-Sampdoria: trentesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Sampdoria, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 12:30 di domenica 16 aprile nella cornice dello stadio Via del Mare. Grande attesa per questa sfida con pugliesi e blucerchiati che cercano tre punti in chiave salvezza. La situazione di classifica delle due formazioni è diversa, ma anche gli uomini di Stankovic non vogliono arrendersi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Baroni contro Stankovic, ecco le loro possibili scelte di formazione.

LECCE – Blin rientra dalla squalifica e si prende una maglia a centrocampo a scapito di Maleh. Colombo favorito su Ceesay in attacco, Strefezza e Di Francesco ai lati. Umtiti e Baschirotto gli intoccabili in difesa. Gallo in vantaggio su Pezzella.

SAMPDORIA – Murillo torna disponibile, ma Amione è favorito al fianco di Nuytinc. Djuricic pronto alle spalle di Gabbiadini.

Le probabili formazioni di Lecce-Sampdoria

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%, Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Squalificati: –

Sampdoria (4-4-1-1): Ravaglia; Zanoli, Amione, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincon, Cuisance; Djuricic; Gabbiadini

Ballottaggi: Amione 55% – Murillo 45%

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Gunter

Squalificati: –