Highlights e gol Cesena-Vis Pesaro 2-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 2

Il Cesena vince contro la Vis Pesaro e sale al secondo posto in classifica. Termina 2-0 la sfida del Manuzzi valevole per la 37esima giornata di Serie C 2022/23. A segno per i padroni di casa Silvestri al 23esimo e Shpendi sul recupero della seconda frazione di gioco. Ancora una sconfitta per gli ospiti che restano in zona playout. Di seguito gli highlights del match.