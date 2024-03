Probabili formazioni Lecce-Roma: trentesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Roma, match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. Una sfida tutta giallorossa in programma alle 18:00 di lunedì 1° aprile nella cornice del Via del Mare, dove ad incrociarsi sono le speranze salvezza di Roberto D’Aversa e il sogno Champions di Daniele De Rossi. In palio tre punti fondamentali per le due squadre che dopo la sosta vogliono ripartire fortissimo. Alla situazione attuale il Lecce è quindicesimo e fuori dalla zona retrocessione. Mentre la Roma è quinta e virtualmente oggi sarebbe qualificata in Champions grazie al bonus ranking. La stagione però è ancora lunga e il rush finale delle due squadre inizierà proprio in Salento. Ecco le scelte dei due allenatori, Roberto D’Aversa e Daniele De Rossi, a partire dal primo minuto di gioco di questa sfida.

LECCE – Ramadani a centrocampo. Krstovic e Piccoli pronti se D’Aversa deciderà di dare continuità alla soluzione a due punte.

ROMA – De Rossi dovrà fare a meno dello squalificato Pellegrini. Al suo posto è ballottaggio tra Aouar e Bove. Da valutare Dybala, ma l’argentino dovrebbe farcela. Fuori Azmoun per infortunio.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Oudin; Krstovic, Piccoli

Ballottaggi: Piccoli 55% – Sansone 45%

Indisponibili: Banda (in dubbio)

Squalificati: –

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Angelino 55% – Spinazzola 45%; Karsdorp 55% – Celik 45%; Aouar 55% – Bove 45%; Dybala 60% – Baldanzi 40%

Indisponibili: Kristensen, Azmoun, Smalling (in dubbio), Dybala (in dubbio), Renato Sanches (in dubbio), Baldanzi (in dubbio)

Squalificati: Pellegrini