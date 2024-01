Probabili formazioni Lecce-Juventus: ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus, match della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di domenica 21 gennaio 2024. Al Via del Mare è tutto pronto per una sfida tra due squadre che hanno obiettivi diversi, ma la stessa voglia da tre punti. Quando ha chiuso un girone di andata sopra i 45 punti, la Juventus ha sempre vinto lo Scudetto alla fine. Stavolta però c’è una capolista che ha fatto persino meglio. Il percorso degli uomini di Allegri riparte dalla Puglia. E il tecnico spera di farlo con i tre punti. D’Aversa, con tre giocatori in Coppa d’Africa, spera di fare lo sgambetto ai bianconeri. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LECCE – Almqvist promosso. Con lui Oudin e Krstovic. Gonzalez, Kaba e Ramadani a centrocampo. Baschirotto e Pongracic confermati al centro della difesa con Gendrey e Gallo come terzini.

JUVENTUS – Yildiz o Chiesa? Solito ballottaggio. Tornano McKennie e Gatti dopo la squalifica.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist

Ballottaggi: Krstovic 55% – Piccoli 45%

Indisponibili: Dermaku, Sansone

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic

Ballottaggi: Cambiaso 55% – Weah 45%

Indisponibili: De Sciglio, Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli