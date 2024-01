Probabili formazioni Lecce-Cagliari, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa si trovano in una buona posizione di classifica, ma vogliono chiudere il girone di andata con un successo. La formazione rossoblù, dal suo canto, ha intenzione di portare a casa i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Chi vincerà? Si parte alle ore 18:00 di sabato 6 gennaio e la partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due tecnici Roberto D’Aversa e Claudio Ranieri.

LECCE – D’Aversa dà ancora fiducia a Roberto Piccoli, Strefezza e Banda, che torna dopo aver scontato un turno di squalifica. Stop scontato anche per Pongracic, Dorgu ancora infortunato.

CAGLIARI – Luvumbo e Lapadula dal 1′ nell’attacco di Ranieri: Petagna cerca spazio ma finisce in panchina, così come Pavoletti. In mezzo al campo torna Makoumbou dalla squalifica.

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone

Ballottaggi: Gonzalez 55% – Kaba 45%, Piccoli 55% – Krstovic 45%

Indisponibili: Corfitzen, Almqvist, Dorgu

Squalificati: –

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Sulemana, Prati; Viola; Luvumbo, Lapadula

Ballottaggi: Lapadula 55% – Petagna 45%

Indisponibili: Capradossi, Rog, Shomurodov

Squalificati: –