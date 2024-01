Dugarry: “Spero che Mbappé vada via dal PSG”

Saranno i mesi che tratteranno del rinnovo o menodi Kylian Mbappé con la maglia del PSG. Il contratto del fenomeno francese scade nel prossimo giugno e la permanenza a Parigi non sembra così scontata. A parlare della situazione è stato Christophe Dugarry, campione del mondo con la Francia nel 1998, che ha attaccato l’asso della squadra di Al-Khelaifi.

Le parole di Dugarry RMC Sport: “Sono stanco di sentire ogni sei mesi sciocchezze sul suo futuro club. Mbappé? Spero che se ne vada, con tutto il cuore. Penso che sia stagnante. Trovo che nei suoi duelli sia sempre più prevedibile, gli manca forza e carattere. Trovo che scompaia troppo spesso da certi duelli. L’atteggiamento, con le braccia alzate ogni giorno sempre di più, trasmette qualcosa di abbastanza negativo. Voleva tutti i poteri, essere il leader della squadra e ora che lo è, ci sentiamo come se fosse un ragazzino. A volte abbiamo l’impressione che il vestito sia troppo grande per lui. Quando vuole che la sua squadra attacchi, il suo allenatore gli dice che deve difendere. Quando vuole giocare a sinistra lo mettiamo come centravanti. Mi sento un po’ perso, non siamo in simbiosi”.