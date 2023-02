Probabili formazioni Lazio-Sampdoria: ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 20:45 di lunedì 27 febbraio nella cornice dello stadio Olimpico. Maurizio Sarri cerca tre punti per la corsa Champions, Stankovic da ex insegue una vittoria in chiave salvezza. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn. La Lazio è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (13V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione i blucerchiati rappresentano l’avversario contro il quale la Lazio ha la striscia più lunga d’imbattibilità.

LAZIO – Da valutare le condizioni di Alessio Romagnoli, si preparano comunque Patric e Casale. Torna Zaccagni dopo aver scontato la giornata di squalifica. L’ex Verona agirà nel tridente con Immobile e Felipe Anderson. Cataldi in cabina di regia.

SAMPDORIA – Da valutare Sabiri e Djuricic che si stanno allenando in modo differenziato. Jesè potrebbe avere una chance tra le linee. Anche Murillo non al meglio, è pronto Murru.

Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Hysaj 55% – Lazzari 45%

Indisponibili: Radu, Romagnoli (in dubbio)

Squalificati: –

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Jesè; Gabbiadini, Lammers

Ballottaggi: Jesè 55% – Djuricic 45%

Indisponibili: Conti, Pussetto, Gunter, Djuricic (in dubbio), Sabiri (in dubbio), Murillo (in dubbio)

Squalificati: –