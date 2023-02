Probabili formazioni Verona-Fiorentina: ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 27 febbraio nella cornice del Bentegodi. Le due squadre scenderanno in campo in occasione di un posticipo cruciale per le ambizioni delle due formazioni. L’Hellas insegue la salvezza, i viola il settimo posto. La partita potrà essere seguita su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. L’Hellas Verona ha perso in sei delle ultime otto sfide casalinghe di Serie A contro la Fiorentina. Ecco le possibili scelte dei due allenatori.

VERONA – Gaich e Ngonge sembra essere la coppia titolare, ma occhio a Braaf, segnalato in crescita contro la Roma. Torna Faraoni che reclama il posto a destra, ma Depaoli è favorito.

FIORENTINA – Da valutare Milenkovic, non al meglio. Quarta pronto al fianco di Igor. Jovic guida l’attacco. Amrabat a centrocampo deve riscattare un momento difficile.

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic, Doig; Gaich, Ngonge.

Ballottaggi: Depaoli 55% – Faraoni 45%

Indisponibili: Miguel Veloso, Djuric, Henry, Hrustic.

Squalificati: –

Fiorentina (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Kouamé; Jovic.

Ballottaggi: Bonvantura 55% – Castrovilli 45%, Nico Gonzalez 60% – Ikoné 40%, Jovic 60% – Cabral 40%; Milenkovic 55% – Quarta 45%

Indisponibili: Milenkovic (in dubbio)

Squalificati: –