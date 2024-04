Probabili formazioni Lazio-Juventus: ritorno semifinale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus, match del ritorno della semifinale di Coppa Italia 2023/2024. Si riparte dal 2-0 per i bianconeri nel match di andata all’Allianz Stadium, firmato Chiesa e Vlahovic, ma la squadra biancoceleste di Igor Tudor ha voglia di fare la rimonta davanti al proprio pubblico. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 23 aprile e in palio c’è il pass per la finalissima. Le reti nel match di andata arrivarono tra il 50′ e il 64′. Massimiliano Allegri vuole risposte incoraggianti dalla sua squadra e la Coppa Italia è l’unica via in casa bianconera per salvare la stagione. Discorso simile per la Lazio, che insegue un posto in Champions dal campionato e spera di regalarsi una finale in una coppa vinta tre volte negli ultimi 15 anni. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri.

LAZIO – Da valutare Provedel, Zaccagni e Guendouzi. In attacco Immobile cerca posto. Isaksen insidia Felipe Anderson. In difesa ecco Patric (in ballottaggio con Casale) con Romagnoli e Gila.

JUVENTUS – Squalificato Gatti, tocca a Rugani. Poi Cambiaso e Kostic sulle fasce. Gli intoccabili Chiesa e Vlahovic in attacco, mentre Milik partirà dalla panchina insieme a Yildiz. Out Kean.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile

Ballottaggi: Castellanos 60% – Immobile 40%; Kamada 55% – Guendouzi 45%; Immobile 55% – Castellanos 45%

Indisponibili: Provedel (in dubbio), Zaccagni (in dubbio), Guendouzi (in dubbio)

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Chiesa 60% – Yildiz 40%

Indisponibili: Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli, Gatti