Gli allievi del Master Allenatori ospiti del Real Madrid. Ancelotti: “La nostra è la migliore scuola al mondo”

Stage di lusso per gli allievi del Master allenatori che da oggi, fino a domani, saranno ospiti del Real Madrid di Carlo Ancelotti. “Mi ricordo sempre della Scuola Allenatori – ha esordito il tecnico dei Blancos, rivolgendosi ai corsisti – perché lì cominci a capire cosa si debba fare per essere un mister. E di quell’esperienza ricordo bene la condivisione delle idee, gli scambi di vedute che avvenivano con i compagni di corso. Lo ribadisco: la scuola italiana è la migliore al mondo”. Accompagnati dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti della Scuola Allenatori, Mario Beretta e Ferretto Ferretti, i corsisti questa mattina hanno potuto seguire in aula gli interventi a cura di Carlo Ancelotti, del suo vice allenatore, Davide Ancelotti, dell’assistente tecnico Francesco Mauri e del preparatore atletico Antonio Pintus. Nell’ultima giornata gli allievi seguiranno dal vivo la seduta di allenamento del Real Madrid.

Tra gli allievi ammessi a seguire il ‘Master’ c’è il campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero, ma non solo. Nella classe presenti anche il vicecampione d’Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi (ora tornato all’Udinese nello staff di Cannavaro), oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come – solo per citarne alcuni – Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin (quest’ultimo è stato campione d’Europa nel 2003 con la Nazionale Under 19). Nella classe anche il tecnico della Nazionale femminile Under 17, Jacopo Leandri, e Matteo Cioffi, docente di Psicologia del Settore Tecnico.